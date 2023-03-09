Kardeşini tüfekle vurarak öldürdü

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.



Karaman köyünde Nuri K. (39) ve ağabeyi Muharrem K. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nuri K, ağabeyi Muharrem K'ye tüfekle ateş etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muharrem K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından kaçan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan Nuri K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

