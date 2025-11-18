Kardeşinin cenazesinde fenalaşan kadın hastanede öldü

18.11.2025 22:34

Anadolu Ajansı

AA

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kardeşinin cenazesi sırasında fenalaşan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Salıpazarı Esatçiftliği Mahallesi'nde yaşayan Ali Altun (46), geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Düzenlenen cenaze töreni sırasında Fatma Dikme (69), Ali Altun'un evinin önünde helallik alındığı sırada kardeşinin tabutu başında fenalaştı.


İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dikme, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Altun'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Dikme'nin cenazesi ise yarın öğle vakti aynı mahalledeki cenaze namazının ardından defnedilecek.

