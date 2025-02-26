Kardeşinin kimliğiyle 12 yıldır kaçan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.



Ekiplerin çalışması sonucu A.R.İ'nin (57) "iftira", "kamu malına zarar verme", "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" ve "ibadete ayrılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 7 yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.



Polis, 12 yıldır kardeşinin kimliğini kullandığı belirlenen hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.



Ekiplerce kardeşinin evinde yakalanan A.R.İ, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.