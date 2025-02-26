Kardeşinin kimliğiyle 12 yıldır kaçan firari yakalandı
Eskişehir'de 12 yıldır kardeşinin kimliğini kullanan şüpheli yakalandı. Şüphelininve hakkında 7 yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.
Ekiplerin çalışması sonucu A.R.İ'nin (57) "iftira", "kamu malına zarar verme", "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" ve "ibadete ayrılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 7 yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Polis, 12 yıldır kardeşinin kimliğini kullandığı belirlenen hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.
Ekiplerce kardeşinin evinde yakalanan A.R.İ, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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