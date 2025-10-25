Kardeşinin ölümüne neden olan sürücüyü 3 yıl sonra vurdu

İnegöl'de 19 Ağustos 2022'de Barış A. yönetimindeki otomobil Fatih Mahallesi Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Y'ye (12) çarptı. Kaza sonrası yaralanan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Uras, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Üzerinden 3 yıl geçen kazanın ardından Uras'ın ağabeyi Onur Y, bugün saat 16.00 sıralarında kullandığı otomobille, kardeşinin ölümüne yol açan kazada otomobili kullanan Barış A'nın yaşadığı siteye geldi. Aracından inen Onur Y, site bahçesinde gördüğü Barış A'ya beraberinde getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Barış A, yaralandı.

Şüpheli Onur Y. geldiği araçla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Barış A. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



OTOMOBİL VE TÜFEK BULUNDU



Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Onur Y'nin kullandığı otomobili olay yerine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bir otoparkta terk edilmiş buldu. Araçta yapılan incelemede suçta kullanılan tüfek ele geçirildi.

Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.