Kardeşini ve kuzenini pompalı tüfekle vurup firar etti

Çorum'da bir kişi, kardeşi ile diğer kardeşinin oğlunu silahla ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kardeşini ve kuzenini pompalı tüfekle vurup firar etti

Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde aileye ait ekmek fırınında Ş.K. ile kardeşi H.K. (32) ve kız kardeşinin oğlu K.G. (34) arasında tartışma çıktı.

Alacak verecek konusu nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K, ruhsatsız tüfekle ateş ederek H.K. ve K.G'yi yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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