Kardeşler arasında arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Şanlıurfa'da iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada Yılmaz Deniz hayatını kaybetti.

Kardeşler arasında arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

'nın ilçesinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Yılmaz Deniz, kardeşi Mehmet Deniz tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz Deniz'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Deniz'in yakalanması için çalışmalar jandarma tarafından sürdürülüyor. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Bangladeş'e Nobel ödüllü başkan: Muhammed Yunus NTV'ye konuşmuştu

TÜRKİYE HABERLERİ

Ardahan'da "bir günlüklerin" ölüm uçuşu başladı

Ardahan'da "bir günlüklerin" ölüm uçuşu başladı

Adana Havalimanı'nda taşınma işlemleri başladı

Adana Havalimanı'nda taşınma işlemleri başladı

Hatay'da lastik bayisi alevlere teslim oldu

Hatay'da lastik bayisi alevlere teslim oldu

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışmaları tamamlandı

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışmaları tamamlandı

Bıçakla geldi, iş yeri sahibi tarafından tabancayla vuruldu

Bıçakla geldi, iş yeri sahibi tarafından tabancayla vuruldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...