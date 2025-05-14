Kardeşler arasında silahlı kavga: Üç yaralı

Afyonkarahisar’da süt tesisi işleten O.D. ve R.D., isimli kardeşler bir süre önce ortaklıklarını sonlandırarak ayrıldı.

Ancak taraflar arasında alacak verecek meselesinden dolayı husumet başladı.

AYNI MESELEDEN TARTIŞMA BAŞLADI

Taraflar arasında iddiaya göre, telefonda yine aynı meseleden tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.D.’nin konuşmak için ağabeyi olan O.D.’nin evine geldi ve bu sırada taraflar arasında kavga başladı.

ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Kavgada R.D., ağabeyine ateş açarak bacağından vurdu.

Kavgayı yören O.D.’nin oğlu M.D., ise bu defa babasını vuran amcasına bir başka silahla ateş açarak 4 yerinden vurdu.

Kavgayı ayırmak isteyen Y.D. ise ateşlenen silahlardan çıkan 2 merminin vücudunun farklı noktalarına isabet etmesi sonucu yaralandı.