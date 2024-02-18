Kardeşlerim dizisinde Asiye öldü mü? Su Burcu Yazgı Coşkun veda etti

VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Su Burcu Yazgı Coşkun; "Ne çok şey kazandırdı bana, ne çok şey öğretti, kaç yaş büyüttü ah. Yazsam destan çıkar ama kısa tutmak istiyorum. Çünkü vedaları hiç sevmem. Herkesin emeklerine sağlık." ifadelerini kullandı.