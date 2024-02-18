Kardeşlerim dizisinde Asiye öldü mü? Su Burcu Yazgı Coşkun veda etti

Son olarak Altın Portakallı oyuncu Selen Domaç’ın kadrosuna katıldığı Kardeşlerim dizisinde beklenmedik bir veda yaşandı. Dizinin ilk bölümünden beri Asiye karakteriyle kadroda yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun ekibe veda etti.
17 Şubat 2024 tarihli bölümde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Asiye'nin kalbi bir anda durdu ve hayatını kaybetti.
VEDA PAYLAŞIMI YAPTI
Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Su Burcu Yazgı Coşkun; "Ne çok şey kazandırdı bana, ne çok şey öğretti, kaç yaş büyüttü ah. Yazsam destan çıkar ama kısa tutmak istiyorum. Çünkü vedaları hiç sevmem. Herkesin emeklerine sağlık." ifadelerini kullandı.
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