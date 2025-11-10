Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet yaşayan iki kardeşin kavgasında kan aktı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Kırsal Bozdere Mahallesi’nde yaşayan Doğan Çelik ile karşılaştığı kardeşi Yusuf Çelik arasında tartışma çıktı. İki kardeşin çocukları da tartışmaya dahil olunca olay büyüdü ve kavgaya dönüştü. İki grup sokak ortasında taş, sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Erol Çelik, Yusuf Çelik, Samet Çelik ve Doğan Çelik vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Polis tarafları güçlükle ayırdı, yaralılar ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan 17 yaşındaki Erol Çelik’in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.