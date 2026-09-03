Kardeşlerin bıçaklı kavgası. 1 ölü, 1 yaralı
03.09.2026 01:49
50 yaşındaki ağabeyi A.O.'nun bıçakladığı 48 yaşındaki Y.T.O. hayatını kaybetti. A.O. ise yaralandı.
Balıkesir'de iki kardeş arasında çıkan kavga cinayetle bitti.
Olay, akşam saatlerinde Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. 50 yaşındaki A.O. evinin bahçesinde karşılaştığı kardeşi 48 yaşındaki Y.T.O. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş, birbirini bıçakla yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Y.T.O.'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan A.O. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.