Kardeşlerin bulunduğu araç kurşunlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Konya’da kimliği belirsiz kişiler, iki kardeşin içinde bulunduğu minibüsü kurşunladı. Araç içerisindeki kardeşlerden 1’i hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı. Kurşunlanan minibüsteki 24 delik ise dikkat çekti.

Kardeşlerin bulunduğu araç kurşunlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahallede Taştepe Sokak üzerinden Ereğli Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan minibüse, takip eden henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan minibüs mezarlık duvarına çarparak durabildi.

Araçta bulunan Remzi Özgün ile kardeşi Ali Özgün yaralandı. Sırtından vurulan Remzi Özgün ile boynundan yaralanan Ali Özgün çevredeki vatandaşlar tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kardeşlerin bulunduğu araç kurşunlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - 1

Burada tedavi altına alınan kardeşlerden Remzi Özgün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda boynundan yaralanan Ali Özgün’ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından polis ekipleri ateş açılan araçta inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında kurşunların isabet ettiği araçta 24 delik dikkat çekti.

Polisin olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Denizli'de ambulansta oksijen tüpü parladı: 2 görevli yaralandı

Denizli'de ambulansta oksijen tüpü parladı: 2 görevli yaralandı

Kamu İhale Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Kamu İhale Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Adalet Bakanı Tunç, BM Genel Kurulunun Filistin kararını değerlendirdi

Adalet Bakanı Tunç, BM Genel Kurulunun Filistin kararını değerlendirdi

Diyarbakır’da 3 otomobil kazaya karıştı: 2 yaralı

Diyarbakır’da 3 otomobil kazaya karıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'da hayvan otlatma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da hayvan otlatma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar caminin kurşunlarını uçurdu

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar caminin kurşunlarını uçurdu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...