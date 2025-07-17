Kardeşlerin hırsızlık tuzağı: Biri bekledi, diğeri çaldı

İstanbul Sultangazi'de iki kardeşin hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kardeşlerin hırsızlık tuzağı: Biri bekledi, diğeri çaldı

İstanbul'da iki kardeşin tuzağını güvenli kamerası kaydetti.

Olay 16 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Sultangazi'ye bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

İddiaya göre, iki kardeş bir iş yerinin önüne geldi. Kardeşlerden biri içeri girerek çalışanlardan birine arama yapmak istediğini söyledi.

Kardeşlerin hırsızlık tuzağı: Biri bekledi, diğeri çaldı - 1

KENDİ HATTINI TELEFONA TAKTI

Çalışanın telefonunu ödünç alan kişi şüpheli telefonu ödünç aldıktan sonra içindeki hattı çıkararak, kendi hattını telefona taktı ardından da iş yerinden çıktı.

Bu sırada diğer kardeş ise dışarıda bekledi.

İki kardeş restoranın bulunduğu sokaktan hızla uzaklaşırken, anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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