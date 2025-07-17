Kardeşlerin hırsızlık tuzağı: Biri bekledi, diğeri çaldı

İstanbul'da iki kardeşin hırsızlık tuzağını güvenli kamerası kaydetti.

Olay 16 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Sultangazi'ye bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

İddiaya göre, iki kardeş bir iş yerinin önüne geldi. Kardeşlerden biri içeri girerek çalışanlardan birine arama yapmak istediğini söyledi.