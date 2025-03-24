Kardeşlerin miras kavgası cinayetle bitti

Adana’da bir kişi ağabeyi tarafından miras kavgası nedeniyle öldürüldü.



Olay, dün sabah Yumurtalık’ta meydana geldi.



Aralarında miras yüzünden anlaşmazlık bulunan çiftçi Yunus Yıkık, ağabeyi A.Y. ve yengesi S.Y. ile tarlada buluştu.



Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.



BIÇAKLAYIP ATEŞ ETTİ



A.Y., kavgada kardeşini bıçakladıktan sonra tabancayla ateş etti. Yunus Yıkık, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yere yığıldı.



Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Yıkık’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yunus Yıkık’ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.



Jandarma, A.Y. ile yanındaki eşi S.Y.’yi gözaltına aldı.