Kargo aracı 2 yaşındaki çocuğa çarptı

Diyarbakır'da Bağlar ilçesi Kırsal Tokluca Mahallesi'nde teslimattan dönen kargo görevlisinin kullandığı araç, Miran K. isimli erkek çocuğuna çarptı.

Kargo görevlisi, ağır yaralanan çocuğu aracıyla Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürdü. Miran, buradan da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Miran'ın hayati tehlikesi sürerek, kargo görevlisi gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.