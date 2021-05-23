Kargo aracında 40 kilo uyuşturucu (2 kişi tutuklandı)

Ağrı'da polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları bir kargo aracında 40 kilo 304 gram eroin ele geçirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeker Kavşağı mevkisindeki uygulama noktasında bir kargo aracını durdurdu.

Ekipler, narkotik köpekle araçta yaptıkları aramada, medikal sanayisinde kullanılan büyük boy 5 köpük kutusunun içerisine gizlenmiş 80 paket halinde 40 kilo 304 gram eroin ele geçirdi.



Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.