Kargo aracından cep telefonu çaldılar

Kayseri'de bir kargo aracından cep telefonu çalan E.T. ile telefonu satın alan Y.D.Y. gözaltına alındı.

Kargo aracından cep telefonu çaldılar

Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi'nde 29 Ocak'ta kargo aracından cep telefonu çalınması olayı üzerine Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda 30 saatlik güvenlik kamerasından kayıt inceleyen ekipler, şüphelinin 9 suç kaydı bulunan E.T. olduğunu belirledi.

Çalınan cep telefonunun ise Y.D.Y. tarafından satın alındığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Çalınan cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

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