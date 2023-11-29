Kargo çalışanına kurşun yağmuru

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir kişi, tartıştığı kargo şirketi çalışanına kurşun yağdırdı.



Olay, Ortahisar ilçesi Toklu Mahallesi'ndeki Sürat Kargo şubesinde meydana geldi. Kız arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen Y.A. (33), kargo şubesinin önünde içerisinde kargo paketlerinin bulunduğu çuvala tekme attı.

Kargo çalışanları, yanına gittikleri şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Ardından çıkan kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

Y.A., bir süre sonra kargo şubesinin bulunduğu binada yaşadığı daireye çıkıp tabancasını aldı. Elindeki tabanca ile kargo şubesine giren Y.A., burada kargo personeli Resul Y. (32) ile tartışmayı sürdürdü.

Kargolarını teslim etmek isteyen vatandaşların da bulunduğu şubede silah doğrultan Y.A., tartıştığı Resul Y.'yi dışarıya çıkarmak istedi.

Saldırganın 7 el ateş ettiği kaçarak kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Kargo personeli A.G.’nin (28) de araya girmesiyle şahıs tabancası ile kargo şirketinden ayrıldı.

Kargo şubesi çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ve 5 adet fişek ele geçirilirken, yapılan incelemede 4 adet boş kovan tespit edildi.



