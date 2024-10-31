Kargo gemisinin güverte vinci devrildi: Üç mürettebat yaralandı

İstanbul'da Ahırkapı açıklarına demirleyen kargo gemisinin güvertesindeki vincin devrilmesi sonucu üç mürettebatı yaralandı.

Kargo gemisinin güverte vinci devrildi: Üç mürettebat yaralandı

'da kargo gemisinin güverte vinci devrildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ahırkapı’da demirli vaziyetteyken güvertesindeki vincin (kreyn) devrilmesi nedeniyle 3 mürettebatı yaralanan ANKA SUN isimli gemi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi."

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