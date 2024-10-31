Kargo gemisinin güverte vinci devrildi: Üç mürettebat yaralandı
İstanbul'da Ahırkapı açıklarına demirleyen kargo gemisinin güvertesindeki vincin devrilmesi sonucu üç mürettebatı yaralandı.
İstanbul'da kargo gemisinin güverte vinci devrildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ahırkapı’da demirli vaziyetteyken güvertesindeki vincin (kreyn) devrilmesi nedeniyle 3 mürettebatı yaralanan ANKA SUN isimli gemi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi."
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Yurt Haber
- İstanbul