Kargo için geldi, hayat kurtardı

Adana'da bir eve kargo getiren görevli, merdivenden düşen 70 yaşındaki kadını görüp hayatını kurtardı.

Kargo için geldi, hayat kurtardı

'nın Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde kargocu bir eve getirdi.

Bu sırada ev sahibi Yıldız Karaman (70) merdivenlerden düşerek kafasını vurup ağır yaralandı.

Yaşanan durumu gören kargo görevlisi hemen 112’yi arayıp yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede 112 ekipleri olay yerine gelip kadını hastaneye kaldırdı.

Kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...