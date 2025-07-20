Kargo için geldi, hayat kurtardı
Adana'da bir eve kargo getiren görevli, merdivenden düşen 70 yaşındaki kadını görüp hayatını kurtardı.
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde kargocu bir eve kargo getirdi.
Bu sırada ev sahibi Yıldız Karaman (70) merdivenlerden düşerek kafasını vurup ağır yaralandı.
Yaşanan durumu gören kargo görevlisi hemen 112’yi arayıp yardım istedi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede 112 ekipleri olay yerine gelip kadını hastaneye kaldırdı.
Kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.
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