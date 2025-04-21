Kargo ile uyuşturucu servisi

Kargo ile uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 22 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Kargo ile uyuşturucu servisi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı opersayonu gerçekleştirdi.

Sosyal medya platformları ve bu platformlarda oluşturulan sohbet odaları ile anlık mesajlaşma uygulamalarında yer alan iletişim gruplarında kargo yolu ile uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlendi.

22 İLDE OPERASYON

Çalışmanın ardından Ankara, Balıkesir, Nevşehir, Muğla, Aydın, Kocaeli, Kilis, Denizli, Kırıkkale, Ardahan, Samsun, Bayburt, Kayseri, Zonguldak, Manisa, Isparta, Edirne, Konya, Aksaray, Kütahya, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere 22 ilde 28 kargo yakalaması yapıldı ve 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

ile uyuşturucu sattıkları belirlenen B.D., B.G., A.D. ve H.İ.T. ise İstanbul, Ankara ve Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Kırklareli'ne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kargo ile uyuşturucu servisi - 1

3 TUTUKLAMA

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.D., B.G. A.D., tutuklandı, H.İ.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 526,88 gram skunk, 346,15 gram esrar, 8,40 gram likit esrar, 1,78 gram kokain, ruhsatsız 2 tabanca, 80 mermi, 2 grinder, 13 kök Hint keneviri, 2 paketlemede kullanılan vakum cihazı, uyuşturucu gönderiminde kullanılan poşetleri ve 1 kutu eldiven ele geçirildi

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