Kargo ile uyuşturucu servisi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı uyuşturucu opersayonu gerçekleştirdi.



Sosyal medya platformları ve bu platformlarda oluşturulan sohbet odaları ile anlık mesajlaşma uygulamalarında yer alan iletişim gruplarında kargo yolu ile uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlendi.



22 İLDE OPERASYON



Çalışmanın ardından Ankara, Balıkesir, Nevşehir, Muğla, Aydın, Kocaeli, Kilis, Denizli, Kırıkkale, Ardahan, Samsun, Bayburt, Kayseri, Zonguldak, Manisa, Isparta, Edirne, Konya, Aksaray, Kütahya, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere 22 ilde 28 kargo yakalaması yapıldı ve 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



Kargo ile uyuşturucu sattıkları belirlenen B.D., B.G., A.D. ve H.İ.T. ise İstanbul, Ankara ve Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Kırklareli'ne getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.