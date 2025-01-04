Kargo kamyonunun feci kazası: Sürücü araçta sıkıştı
Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde feci bir kaza yaşandı. Bir kargo kamyonunun önce TIR’a ardından bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul yönünde seyreden M.S.’nin kullandığı 34 DIN 859 plakalı kargo kamyonu, Bolu Dağı viyadükleri kesiminde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen K.E. idaresindeki 78 DA 020 plakalı TIR’a çarptı.
Savrulan kamyon, bariyere çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan M.S., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
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