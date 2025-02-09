Kargo kolisinde litrelerce kaçak etil alkol ele geçirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kargo kolisinde 380 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kargo kolisinde litrelerce kaçak etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Menteşe ilçesinde tespit edilen bir şüpheliye gelen kargo kolisinde, 380 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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