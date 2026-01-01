Kargo şubesindeki cinayette iki tutuklama

1 Ocak'ta eczaneler açık mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu, kapalı mı?

1 Ocak'ta eczaneler açık mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu, kapalı mı?

NASA'nın bile şaşırdığı Akyaka'dan bir gurur daha. Türk köyü BM listene girdi

NASA'nın bile şaşırdığı Akyaka'dan bir gurur daha. Türk köyü BM listene girdi