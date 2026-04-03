Gürcistan'da düşen Türk kargo uçağı için kriminal rapor: "Dış müdahale izi yok"
03.04.2026 11:33
Son Güncelleme: 03.04.2026 11:51
Gürcistan'da düşen kargo uçağının enkazından görüntü
Gürcistan'da düşen Türk kargo uçağına ilişkin jandarma kriminal raporu tamamlandı. Raporda uçağın düşüşünde dış müdahale izi olmadığı belirtildi.
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen ve 20 askerin şehit olduğu uçak kazası na ilişkin soruşturma sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, 11 Kasım günü Azerbaycan'dan havalandıktan bir süre sonra Gürcistan'da düşmüştü.
KRİMİNAL RAPOR SORUŞTURMA DOSYASINDA
Kaza, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturuluyor. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma tarafından hazırlanan kriminal raporu, soruşturma dosyasına girdi.
Raporda, uçağın enkazı üzerinde yapılan ilk teknik incelemelerin sonuçlarına yer verildi.
Raporda şu ifadeler yer aldı:
"- Uçağın yakınında patlayacak herhangi bir mühimmatın yapacağı şarapnel izine ve mühimmatın isabet etmesi sonucu oluşturacağı hasar izine de rastlanılmamıştır.
- El yapımı patlayıcı düzeneğinin patlaması neticesinde oluşacak patlama izine veya herhangi bir patlayıcı madde düzeneğiyle bu düzenek unsurlarına da rastlanılmamıştır."
Uçağın düştüğü alanda ekipler inceleme yapmıştı.
ŞÜPHELİ KİMYASAL MADDE İZİ YOK
Yangın başlatıcı petrol türevi veya yangın hızlandırıcı bir maddeye de rastlanılmadığı belirtilen raporda, uçağın enkazında yapılan element analizi sonucunda da herhangi bir şüpheli kimyasal madde bulunmadığı aktarıldı.
UÇAĞIN NEDEN DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR
Öte yandan uçağın neden düştüğüne ilişkin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığının incelemeleri devam ediyor.
Gürcistan ve Türkiye'de eş zamanlı yürütülen teknik çalışmalarda, TÜBİTAK, TUSAŞ, MKE ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzman birimlerince elde edilen bulgu ve veriler analiz ediliyor.
Uluslararası standartlarda yürütülen bu sürecin ardından, önce kaza kırım ön raporunun, ardından ise kesin raporun hazırlanacağı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca, şehit olan personelin dijital materyalleri ve telefonları üzerindeki incelemelerin de sürdüğü kaydedildi.
Düşen uçakta şehit olan askerler düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlanmıştı.
KAZADA 20 ASKER ŞEHİT OLDU
Gürcistan'daki uçak kazası geçen yıl 11 Kasım günü yaşanmıştı.
Kaza günü sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı.
Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.
C130 kargo uçağı, TSK'nın personel taşımada kullandığı bir uçak olarak biliniyor.
7 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan uçağın yaklaşık 60 kişiye kadar personel taşıyabildiği belirtiliyor.