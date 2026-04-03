Gürcistan'da düşen Türk kargo uçağı için kriminal rapor: "Dış müdahale izi yok"

ŞÜPHELİ KİMYASAL MADDE İZİ YOK

Yangın başlatıcı petrol türevi veya yangın hızlandırıcı bir maddeye de rastlanılmadığı belirtilen raporda, uçağın enkazında yapılan element analizi sonucunda da herhangi bir şüpheli kimyasal madde bulunmadığı aktarıldı.

UÇAĞIN NEDEN DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan uçağın neden düştüğüne ilişkin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığının incelemeleri devam ediyor.

Gürcistan ve Türkiye'de eş zamanlı yürütülen teknik çalışmalarda, TÜBİTAK, TUSAŞ, MKE ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzman birimlerince elde edilen bulgu ve veriler analiz ediliyor.

Uluslararası standartlarda yürütülen bu sürecin ardından, önce kaza kırım ön raporunun, ardından ise kesin raporun hazırlanacağı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca, şehit olan personelin dijital materyalleri ve telefonları üzerindeki incelemelerin de sürdüğü kaydedildi.