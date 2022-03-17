Kargo ücreti kavgası kanlı bitti

İstanbul'da bir kargocu ve arkadaşları, kargo ücreti tartışmasında müşteriyi bıçaklayarak ağır yaraladı.



Olay, dün saat 15.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Kazım Ü., evine gelen kargocuya getirdiği ürünün ''karşı ödemeli'' olduğunu ve herhangi bir ücret veremeyeceğini söyledi.

İkili arasında ücret nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KARGOCU ARKADAŞLARINI TOPLAYIP GELDİ

Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga, kargo çalışanının arkadaşlarıyla olay yerine tekrar gelmesiyle yeniden başladı.

SOPA VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Sokak ortasında kargocuların bıçak ve sopalı saldırısına uğrayan vatandaş ise çevredeki bir markete sığındı.

SALDIRI SONRASI KAÇTILAR

Kargo müşterisinin peşinden içeri giren saldırganlar ise burada vatandaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Ağır yaralanan Kazım Ü. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÜÇ SALDIRGAN GÖZALTINDA

Konu ile ilgili çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri üç saldırganı tespit ederek gözaltına aldı.

AĞIR YARALANAN MÜŞTERİ YOĞUN BAKIMDA

İfadelerinde suçlarını kabul eden şahıslar, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bıçaklanan Kazım Ü.’nün ise yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.

