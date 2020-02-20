Kargo vurguncuları: 7 saniyesi 25 lira

Vatandaşı arayarak kargo paketi olduğunu iddia eden sahtekarlar, ‘kargonuzu getirdik ama evde yoktunuz’ diyerek tüketicileri önce tuzağa çekiyor. Daha sonra telefon kapanıyor. Kargonun ne olduğunu merak eden vatandaş geri aradığında ise olanlar oluyor.

Yarım kalan telefon konuşmasını tamamlamak için sizi arayan numarayı geri aradığınızda, ‘kuryelerimizi bu numaradan arayamazsınız’ şeklinde bir sesli mesajla karşılaşıyorsunuz. Aynı telesekreter size ‘0 800’ ya da ‘0 888’ ile başlayan başka bir numara iletiyor. Bu numarayı aradığınızda sadece birkaç dakika içerisinde bir yıllık telefon faturanız kadar fatura kesiliyor. Çünkü 7 saniyede bir 25 lira ücret alınıyor.

OPERATÖRLER AKTARIYOR

Posta gazetesinden Hülya Çakmak'ın heberine göre, fatura ücretinin daha yüksek olması için ‘0 800’lü numarayı arayınca sizi telefonda oyalıyorlar. Böylece gelecek ücretin daha fazla olmasını sağlıyorlar. Bu özel hatlar ile operatörler arasında sözleşme olduğunu belirten Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, “Dolayısıyla bu hatlar ne kadar aranırsa ve fatura ne kadar yüksek gelirse, bu ücret üzerinden hat sahiplerine bir aktarım yapılıyor. Böylece dolandırıcılar binlerce lira kazanıyor” diye konuştu.

SAVCILIĞA BAŞVURUN

Dolandırıcılık mağduru olanların hem ilk arayan numara hem de ‘0 800’lü numarayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunması gerektiğini belirten Küçük, “Ayrıca faturayla ilgili, iptal ya da iade için telefon operatörünüze talepte bulunun. Bilgi Teknolojileri Kurumu’na da şikayet etmek gerekiyor. Telefon operatörlerinin de bu konuyla ilgili kullanıcıları uyarması gerekiyor. Yani operatörler de sorumluluk almalı” dedi.

ARANMAYA KAPALI OLMALI

BTK, 3 Ocak 2019’da konuyla ilgili bir karar yayımlayarak önlem almıştı. Vatandaşların 888/898’li numaraları arayarak mağdur olduğunun dile getirildiği kararda, bu numaraların aboneleri arayabilmesi için ‘abone onayı’ zorunluluğu getirildi. 2 ay içinde onay vermeyen abonelerin hatlarının ise 888/898’li numaralara otomotik olarak kapatılması kararı alındı. Hatta yeni aboneliklerde de telefonların bu hatları aramaya direkt kapalı olması şartı getirildi.

YENİ YOLLAR BULUYORLAR

Hem yapılan haberler hem de BTK’nın önlemlerine rağmen dolandırıcılar yeni yollar bulmaya devam ediyor. 0 800’lü hatlar dışında şehirlerarası farklı telefon kodlarıyla dolandırma amaçlı aramalar da yapılıyor. Farklı numaralardan aranıp, beklemeye alındıklarını belirten vatandaşlar, “Beni telefonla aradılar, hiçbir şey demeden telefonda 6 dakika beklettiler. Ben de önemli bir şeydir diye kapatmadım. Şimdi faturamı merak ediyorum” diyerek şikayetlerini dile getirdiler.

KARGO TESLİMATINDA DRONE ÇAĞI