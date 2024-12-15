Kargo yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kargo yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kargo yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

A.S. idaresindeki kargo yüklü TIR'ın dorsesinde, Adana-Pozantı kara yolu kavsaklar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek çekiciyi dorsesinden ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

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