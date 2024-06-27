“Kargocu evimi soydu” dedi, gerçek başka çıktı: 20 bin liralık alışveriş için yalan söylemiş

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Antalya’da “Kargocu evimi soydu.” diyen kadın, ikinci ifadesinde yalan söylediğini itiraf etti.



Dün saat 15.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Manavgat Şelale Mahallesi 3532. Sokak’taki bir adreste kadının saldırıya uğradığı ve hırsızlık yapıldığına dair ihbar geldi.



Olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmada ev sahibi A.D’nin başından darbe aldığı belirlendi.



A.D. olay yerinde polise verdiği ifadede 1,5 yaşındaki kızı ile evde otururken kapının çaldığını, kapıdaki kişinin kargocu olduğunu söyleyerek kapıyı açtırdığını belirtti.

Kapıyı açması ile bu kişinin başını duvara vurduğunu ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini anlatan A.D, kendisine geldiğinde maskeli kişinin evde altın olup olmadığını sorduğunu, yerini söylemezse odada yatan çocuğu alıp götüreceğini söylediğini ifade etti.



Kendisinin bu tehdit üzerine çocuğuna zarar gelmemesi için altınların yerini gösterdiğini belirten A.D, yüzünde maske, elinde eldiven olan hırsızın gösterdiği yerden 5 adet altın ve 2 küpeyi alıp kaçtığını iddia etti.



A.D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.