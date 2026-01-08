Kargocu gibi geldi! Ödüllü yönetmen Seren Yüce'ye silahlı saldırıda görüntüler ortaya çıktı
08.01.2026 13:24
AA
Altın Portakal ödüllü yönetmen Seren Yüce'ye silahlı saldırıda bir kişi tutuklanırken kasklı şüphelinin binaya girdiği ve motosikletle uzaklaştığı anlar ortaya çıktı.
Kargo teslim etme bahanesiyle geldi, ödüllü yönetmen Seren Yüce'ye Şişli'deki evinde silahlı saldırı düzenledi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Aralık 2025'te yönetmen Seren Yüce'nin Kazım Orbay Caddesi'ndeki evinde silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma yapıldı.
Yönetmenin evine kargocu gibi geldi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay yerine motosikletle gelen 2 şüpheliden birinin binaya girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini, şüphelilerin sonrasında aynı motosikletle olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.
BİR SÜREDİR EŞİYLE TEHDİT EDİLİYORLARMIŞ
Mağdur Yüce ile eşinin bilgisine başvuran ekipler, ailenin bir süredir tehdit aldığını, olay günü de şüpheliler tarafından cep telefonuyla arandıklarını belirledi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin kullandığı sahte plakalı motosikletin de Kağıthane'deki bir adreste saklandığı tespit edildi.
Motosikleti kullanan şüpheli T.K. (27) ile motosikleti temin eden U.G. (36) yapılan operasyonla 31 Aralık'ta gözaltına alındı. Dairede yapılan aramalarda motosiklet kaskı, ruhsatsız tabanca, 29 fişek ve eldiven ele geçirildi.
Kasklı şüpheli olay yerinden motosikletle uzaklaştı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren B.Y. (27), olayı organize eden F.F.K. (32) ve M.R.T'yi (30) 5 Ocak'ta Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde gözaltına aldı.
Aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 21 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, U.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan kasklı şüphelinin binaya girdiği ve motosikletle uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
KURYE KIYAFETİYLE GELDİLER
Kazım Orbay Caddesi'nde 30 Aralık 2025'te sabah saatlerinde dairenin kapısını çalan kurye kıyafetli şüpheli, evinde bulunan yönetmen Seren Yüce'ye (50), silahla ateş açtıktan sonra kaçmıştı.
Bacağından yaralanan Yüce, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınmıştı.
Ödüllü yönetmen Seren Yüce
SEREN YÜCE KİMDİR?
Bilkent Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunu olan Seren Yüce, sinema çalışmalarına reklam ve dizi sektöründe başladı.
Yüce, “Yaşamın Kıyısında” filminde yardımcı yönetmenlik, “Takva”, “Anlat İstanbul” ve “Pandora'nın Kutusu” filmlerinde de birinci yönetmen asistanlığı yaptı.
50 yaşındaki Yüce, 2010 yılında ilk filmi "Çoğunluk" ile 67. Venedik Film Festivali'nde "Geleceğin Aslanı" ödülünü, 47. Altın Portakal Film Festivali'nde ise “Altın Portakal En İyi Yönetmen Ödülü”nü kazandı.
Seren Yüce, 2016'da ise “Rüzgarda Salınan Nilüfer” ile 40. Montreal Dünya Filmleri Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü kazandı. Yüce, 2017 yılında da Berkun Oya'nın kaleme aldığı “Masum” dizisinin yönetmenliğini yaptı.