Kargocu gibi geldi! Ödüllü yönetmen Seren Yüce'ye silahlı saldırıda görüntüler ortaya çıktı

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay yerine motosikletle gelen 2 şüpheliden birinin binaya girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini, şüphelilerin sonrasında aynı motosikletle olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

BİR SÜREDİR EŞİYLE TEHDİT EDİLİYORLARMIŞ

Mağdur Yüce ile eşinin bilgisine başvuran ekipler, ailenin bir süredir tehdit aldığını, olay günü de şüpheliler tarafından cep telefonuyla arandıklarını belirledi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin kullandığı sahte plakalı motosikletin de Kağıthane'deki bir adreste saklandığı tespit edildi.

Motosikleti kullanan şüpheli T.K. (27) ile motosikleti temin eden U.G. (36) yapılan operasyonla 31 Aralık'ta gözaltına alındı. Dairede yapılan aramalarda motosiklet kaskı, ruhsatsız tabanca, 29 fişek ve eldiven ele geçirildi.