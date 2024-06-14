Kargolar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı?

2024 Kurban Bayramı tatilinde kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran'da başlayacak ve 4 gün sürecek. Öte yandan memurlar için bayram tatili 9 gün olarak belirlendi. İşte, "Kargolar ne zaman çalışmaya başlayacak? ve "Kargoların bayram tatili ne zaman bitecek?" sorularının yanıtı...



KARGOLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



16-17-18-19 Haziran’da Kurban Bayramı idrak edilecek.

Kargolar bayram tatili boyunca faaliyetlerine ara verecek.



Arefe günü, yani 15 Haziran Cumartesi günü kargolar yarım gün çalışma sürecinde olacak. Öğleden sonra ise hizmet vermeyecek.



KARGOLAR NE ZAMAN ÇALIŞACAK?



Kargo şubeleri, 20 Haziran Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.



Öte yandan bu durum kargo firmalarına göre değişiklik gösterebilir.

