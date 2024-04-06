Kargolar pazartesi açık mı/kapalı mı? Kargolar 8 Nisan Pazartesi çalışıyor mu?

Kargoların 8-9 Nisan'da tatil olup olmadığı, acil kargolarını göndermek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kamu bankalarının 9 gün tatil yapacak olması nedeniyle kargoların çalışma takvimi merak ediliyor. İşte ayrıntılar.
8 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında Ramazan Bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün oldu.
Buna göre; Özel kargo şirketleri çalışacak ancak PTT kargo ve şubeleri devlet kurumu olduğundan 8-9 Nisan'da hizmet vermeyecek.
Kargo firmalarının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram öncesinde teslimat yapılıp yapılmayacağı sorgulanabilir.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK
Ramazan Bayramı tatiline ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik.
Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor ve 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum."
Buna göre; Bayram tatili kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için 9 gün olacak.
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