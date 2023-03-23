Kargoyla gelen terlikten kokain çıktı

Operasyonda yapılan aramada paketteki terliğe gizlenmiş halde 30 gram kokain ele geçirildi.



Evde yapılan aramada ise yine bir miktar daha kokain ile sentetik uyuşturucu hap bulundu.



Polis, kokaini sipariş verdiği üzerinde durduğu S.Ü.'yü gözaltına aldı.



S.Ü. hakkında ''Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak'' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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