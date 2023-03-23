Kargoyla gelen terlikten kokain çıktı

Konya'da bir eve gönderilen kargo paketinde, terliğe gizlenmiş halde 30 gram kokain ele geçirildi.

Kargoyla gelen terlikten kokain çıktı

'da eve kargoyla gelen terliğe gizlenmiş kokain bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi’nde bir eve kargoyla uyuşturucu geleceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, S.Ü.'nün evine gelen kargo paketini kuryeden teslim aldıktan sonra operasyon düzenledi.

Kargoyla gelen terlikten kokain çıktı - 1

Operasyonda yapılan aramada paketteki terliğe gizlenmiş halde 30 gram kokain ele geçirildi.

Evde yapılan aramada ise yine bir miktar daha kokain ile sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Polis, kokaini sipariş verdiği üzerinde durduğu S.Ü.'yü gözaltına aldı.

S.Ü. hakkında '' madde ticareti yapmak ve kullanmak'' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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