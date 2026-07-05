Kargoyla gönderilen sahte belgeler ele geçirildi

Operasyon kapsamında bir kargo şirketinin uluslararası transfer merkezinde yapılan incelemelerde, gönderici isimleri farklı kişilere ait olan 12 ayrı paket mercek altına alındı.

Yapılan kontrollerde, çeşitli ülkelere ve kişilere yönelik hazırlanan 4 sahte pasaport, 6 sahte kimlik ve 9 sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, bu sahte içerikli paketleri kargo şubesine getiren kişinin A.E.M. olduğunu belirledi. Şüpheli, yine aynı şubeden yeni gönderiler yollamak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yanındaki yeni kargo kolilerinde yapılan aramalarda ise 4 sahte vize etiketi, 1 pasaport, 1 kimlik kartı, 1 ehliyet, sahte giriş-çıkış işlemlerinde kullanılan 1 silikon mühür ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen A.E.M., tutuklanarak cezaevine konuldu.