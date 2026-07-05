Kargoyla gönderilen sahte belgeler ele geçirildi
05.07.2026 11:52
4 sahte pasaport, 6 sahte kimlik ve 9 sahte sürücü belgesi ortaya çıkarıldı.
İstanbul’da kargo yoluyla yurt dışına gönderilmek istenen çok sayıda sahte pasaport, kimlik ve ehliyet ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte evraklarla yürütülen yasa dışı göçmen trafiğini deşifre etmek için takip başlattı.
Resmi belgede sahtecilik yöntemiyle gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezinde çok sayıda sahte pasaport, kimlik ve ehliyet ele geçirildi.
Kargoları yollamak üzereyken suçüstü yakalandı.
Operasyon kapsamında bir kargo şirketinin uluslararası transfer merkezinde yapılan incelemelerde, gönderici isimleri farklı kişilere ait olan 12 ayrı paket mercek altına alındı.
Yapılan kontrollerde, çeşitli ülkelere ve kişilere yönelik hazırlanan 4 sahte pasaport, 6 sahte kimlik ve 9 sahte sürücü belgesi ele geçirildi.
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, bu sahte içerikli paketleri kargo şubesine getiren kişinin A.E.M. olduğunu belirledi. Şüpheli, yine aynı şubeden yeni gönderiler yollamak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin yanındaki yeni kargo kolilerinde yapılan aramalarda ise 4 sahte vize etiketi, 1 pasaport, 1 kimlik kartı, 1 ehliyet, sahte giriş-çıkış işlemlerinde kullanılan 1 silikon mühür ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen A.E.M., tutuklanarak cezaevine konuldu.