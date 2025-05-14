Kargoyla uyuşturucu sevkiyatına darbe
Kütahya'da kargo firmasına ait nakliye ile uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Binlerce hap ele geçirilirken paket alıcısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo firması aracılığıyla kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce kargo şubesine yapılan operasyonda, S.T. (42) adına gönderilen pakette 2 bin 772 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Paketin alıcısı S.T, yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
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