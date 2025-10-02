Karı koca cami çıkışında öldürüldü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Fahri B. ile eşi Gülhanım B., cami çıkışı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evlerinin önünde av tüfeğiyle saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan ilk müdahalede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri de olayın yerinde inceleme yaptı. Fahri B. ve Gülhanım B.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.