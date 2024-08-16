Karı koca çift cinsel istismar suçundan tutuklandı

Afyonkarahisar’da çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hapis cezasıyla aranan karı koca çifti jandarma ekipleri yakaladı.

Karı koca çift cinsel istismar suçundan tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde Y.Ö. (57) ile karısı Y.Ö.’nün (49) ‘on iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

Ardından şüphelilerin peşine düşen ekipler şahısları Şuhut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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