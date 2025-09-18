Karı koca silahlı saldırı kurbanı

Kırşehir'in Akçakent ilçesi Yaylaözü köyünde dün saat 21.00 sıralarında silah seslerini duyan köylüler, Kaygısız çiftinin yaşadığı eve gitti.

Eve girenler, yerde hareketsiz yatan Refik (63) ve Emine Kaygısız'ı (62) görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kaygısız çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



ŞÜPHELİ YEĞEN YAKALANDI



Refik (63) ve eşi Emine Kaygısız'ı (62), evlerinde tabancayla öldürerek olay yerinden kaçan şüphelinin Haydar Dağ olduğu belirlendi.

Şüpheli Kırıkkale'deki adreste polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.



Diğer yandan Refik Kaygısız’ın bahçesinde bulunan otları yakarken alevlerin komşusu ve aynı zamanda yeğeni olan Haydar Dağ'ın ağaçlarına sıçradığı, bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma sonucu Haydar Dağ’ın dayısı Refik Kaygısız ile yengesi Emine Kaygısız’ı tabancayla öldürerek olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

