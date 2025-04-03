Karı koca soba gazı kurbanı

Konya'da sobadan sızan gaz iki can aldı.

Akşehir ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi'nin eski muhtarı Ali İhsan Çalgıcı ve eşi Sıddıka Çalgıcı'nın hareketsiz yattığını gören yakınları, 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiklerini belirledi.



Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali İhsan Çalgıcı ve Sıddıka Çalgıcı'nın cenazeleri, Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.