Karı koca tartışması kanlı bitti

Samsun'da eşiyle tartışan bir kişi, silahla kendini vurarak ağır yaralandı.

Olay, Bafra ilçesi İshaklı Mahallesi Kardelen Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim G. (36) ile eşi arasında tartışma çıktı.

Eşiyle tartışan adam, silahla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan İbrahim G. sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ÖMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çiftin 4 yıl önce evlendiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.