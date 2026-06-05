Karı-kocayı sokak ortasında katletti

Bursa merkez Yıldırım ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile 40 yaşındaki Y.D. ve eşi H.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.D. ve Y.D'ye silahla ateş eden şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri Y.D. ile H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.