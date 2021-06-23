Karikatürist Okan Nasuhoğlu ölü bulundu

Karikatürist Okan Nasuhoğlu, İstanbul Ataşehir'de kaldığı otel odasında ölü bulundu. Başına poşet geçirilmiş halde ulaşılan genç karikatüristin yanında helyum gazı düzeneğine rastlandı.

DHA 23.06.2021 - 13:41

Karikatürist Okan Nasuhoğlu ölü bulundu

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31 yaşındaki karikatürist Okan Nasuhoğlu, İstanbul'da ölü bulundu.

Olay, Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki otel odasında geçen hafta meydana geldi.

Nasuhoğlu'ndan haber alamayan otel görevlileri, karikatüristin odasına girerek kontrol etti.

Görevliler, Nasuhoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaşınca durumu polise bildirdi.

HELYUM GAZI DÜZENEĞİNE RASTLANDI

Polis ekipleri, karikatüristin başına geçirilmiş poşet ve bu poşete bağlanan bir hortum ile oluşturulmuş helyum gazı düzeneği tespit etti.

Okan Nasuhoğlu'nun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Nasuhoğlu'nun cenazesi, memleketi Zonguldak'a götürülerek burada toprağa verildi.

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