Karın ağrısı şikayeti ile doktora giden hastanın içinden çıktı! Tam 26 kilo
Trabzon'da hastaneye karın ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayeti ile başvuran bir hastanın karnından 26 kilogramlık tümör çıktı.
Trabzon'da karın ağrısı ve yürüme problemi ile gelen 64 yaşındaki H.O'nun karnında 26 kilogram tümör tespit edildi. Hastanın karnındaki tümör, ameliyatla alındı.
Ameliyatı yapan Opr. Dr. İsmet Çelik, "Meslek hayatımın en büyük tümörünü ameliyat ettim.'' dedi.
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