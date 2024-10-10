Karın ağrısı şikayeti ile doktora giden hastanın içinden çıktı! Tam 26 kilo

Trabzon'da hastaneye karın ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayeti ile başvuran bir hastanın karnından 26 kilogramlık tümör çıktı.

Karın ağrısı şikayeti ile doktora giden hastanın içinden çıktı! Tam 26 kilo

'da ve yürüme problemi ile gelen 64 yaşındaki H.O'nun karnında 26 kilogram tespit edildi. Hastanın karnındaki tümör, ameliyatla alındı.

Karın ağrısı şikayeti ile doktora giden hastanın içinden çıktı! Tam 26 kilo - 1

Ameliyatı yapan Opr. Dr. İsmet Çelik, "Meslek hayatımın en büyük tümörünü ameliyat ettim.'' dedi.

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