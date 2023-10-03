Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iğne vurulduktan 4 gün sonra öldü

AİLE, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tekmil, 4 gün sonra yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre Tekmil’in iğneyle yapılan ilaca alerjisinin olması nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Tekmil’in cenazesi cumhuriyet savcısı tarafından yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

Tekmil’in ailesinin ihmalleri olduğu iddiasıyla hastane ve doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi. Hastanede yaşanan gerginlik nedeniyle polis ekipleri de hastanenin önünde güvenlik önlemi aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.