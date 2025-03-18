Karın ağrısıyla gittiği hastanede karnından çıktı: 7 kilogram ağırlığında
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran kadının rahminden 7 kilogramlık tümör çıkarıldı.
Malatya’da yaşayan Semra Akgeyik, karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde, rahminden başlayarak göğüs altına kadar uzanan yaklaşık 40 santimetre çapında büyük bir kitle tespit edildi.
3 saat süren başarılı bir operasyonla, 7 kilogramlık kitle alınarak hasta sağlığına kavuştu.
Yapılan açıklamada, hastanın patoloji sonuçlarının olumlu olması halinde kemoterapi ve radyoterapiye ihtiyaç olmayacağı belirtildi.
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