Karın ağrısıyla gittiği hastanede karnından çıktı: 7 kilogram ağırlığında

Malatya’da yaşayan Semra Akgeyik, karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde, rahminden başlayarak göğüs altına kadar uzanan yaklaşık 40 santimetre çapında büyük bir kitle tespit edildi.

3 saat süren başarılı bir operasyonla, 7 kilogramlık kitle alınarak hasta sağlığına kavuştu.

Yapılan açıklamada, hastanın patoloji sonuçlarının olumlu olması halinde kemoterapi ve radyoterapiye ihtiyaç olmayacağı belirtildi.