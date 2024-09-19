Karısına kurşun yağdırıp öldüren adamı kayınbabası vurdu!

Aksaray’da eşiyle kavga eden koca evi terk eden karısına kurşun yağdırdı. Kadının babası ise damadına ateş açtı. Yaralı kadın hastanede hayatını kaybetti, koca ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Karısına kurşun yağdırıp öldüren adamı kayınbabası vurdu!

Korkunç olay Fatih Mahallesi 4164 Şehit İsmail Dağ Sokak'ta yaşandı. Eşiyle kavga eden R.O. (30), babasının evine yerleşen karısıyla görüşmek istedi. Kadının görüşmeyi reddetmesi üzerine kayınbabasının evine giden R.O. burada araç içinde eşinin dışarıya çıkmasını bekledi. Babası M.A. ile apartmandan dışarı çıkan eşini gören R.O. araçtan inip eşine tabancayla kurşun yağdırdı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken baba da belindeki tabancayı çıkartarak damadına ateş açtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki yaralı karı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kocası R.O. ise tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kayıplara karışan kayınbaba R.A.’nın peşine düşerken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

TÜRKİYE HABERLERİ

Makarna fabrikasındaki patlamayla ilgili 6 kişiye gözaltı

Makarna fabrikasındaki patlamayla ilgili 6 kişiye gözaltı

Karar Resmi Gazete'de: 16 ilin valisi değişti

Karar Resmi Gazete'de: 16 ilin valisi değişti

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Eylül 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Eylül 2024

TEM'de yön tabelası direğine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

TEM'de yön tabelası direğine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

İstanbul'da otopark yangınında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İstanbul'da otopark yangınında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 terör hedefi imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 terör hedefi imha edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...