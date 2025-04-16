Karısını bıçakla ağır yaraladı, intihara kalkıştı

Konya'da eşini bıçaklayarak yaralayan Sami Mete, aynı bıçakla bileklerini kesti. Ağır yaralanan çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karısını bıçakla ağır yaraladı, intihara kalkıştı

'nın Karatay ilçesinde 34 yaşındaki Sami Mete, dört çocuğunun annesi eşi 33 yaşındaki Diyana Mete ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Mete, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Diyana Mete'ye saldırıp, boynu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Mete, daha sonra aynı bıçakla bileklerini kesti.

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Evdeki kavga seslerini duyan komşularının ihbarıyla adrese sağlık ve ekibi sevk edilirken, yaralı çift, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Karısını bıçakla ağır yaraladı, intihara kalkıştı - 1 Konya'da eşini bıçaklayarak yaralayan Sami Mete, aynı bıçakla bileklerini kesti

İNCELEME SÜRÜYOR

Öte yandan olayla ilgili inceleme sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...