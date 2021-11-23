Karısını döverek öldürdü

İstanbul Başakşehir'de çalıştıkları tekstil atölyesinde kavga eden Mehmet Altıntaş eşi Şahibe Altıntaş'ı döverek öldürdü.



Olay, geçtiğimiz pazar günü Başakşehir Güvercintepe'de meydana geldi.



İddialara göre, aynı tekstil atölyesinde çalışan Mehmet Altıntaş ve eşi Şahibe Altıntaş, geç saatlere kadar mesaiye kaldı. Aralarında bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışma sırasında Mehmet Altıntaş, eşi Şahibe Altıntaş'ı dövdü.



Şahibe Altıntaş aldığı darbelerle yere yığılırken, Mehmet Altıntaş aracına binerek kaçtı.



Şüphelinin kızlarını arayarak, "Dükkana gelin anneniz kötü durumda" demesi üzerine gelen iki kızı, annelerini üstü çıplak ve darbedilmiş halde yerde yatarken buldu.



Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak Şahibe Altıntaş hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.



KISA SÜREDE YAKALANDI



Çalışma başlatan Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Altıntaş'ı saklandığı, yakındaki bir binanın bodrumunda yakalayarak gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Altıntaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Mahalle sakinlerinden Hikmet Tok, "Olayı görmedim. Yukarda birini öldürdüklerini söylediler. Adam, 'biraz sonra anneniz gelecek' diyerek çocuklarını dışarı göndermiş. Olaydan sonra çocukları arayıp 'annenizi öldürdüm polis beni alsın' demiş. Olay hakkında duyduklarım bu kadar" dedi.



Şüphelinin cinayetin ardından aracına binerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

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