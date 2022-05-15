Karısını elektrikle öldüren kocaya verilen iyi hal indirimi Yargıtay'dan döndü

Mübarek ile Veysi Turan 5 senedir evliydi. 4 yaşındaki kızlarının ardından Mübarek Turan, ikinci kız çocuklarının dünyaya getirdi. Doğumdan sonra evde uyurken Veysi Turan, üçlü elektrik prizinin kablosunu kesti. Kestiği uçları uyuyan eşine tuttu. Cinayet 24 Ocak 2014'te Diyarbakır Kayapınar'da işlendi.



İddianamede, karısını öldürmeye karar veren sanığın bir çift yalıtkan eldiven, üçlü uzatmalı priz ve tornavida aldığı belirtildi. Veysi Turan hakkında "tasarlayarak eşini öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ancak dava usül eksikleri nedeniyle 3 kez bozuldu. Son yargılamada ise katilin 155 polis hattını arayıp, eşini öldürdüğünü söylediği gerekçesiyle cezada indirim yapıldı. Yerel mahkeme müebbet hapse hükmetti.

Maktülün ailesinin avukatı Burak Göncü, "İyi hal indirimi gerekçesi belirtilemedi aslında. Bu sebeple Yargıtay tarafından usul eksikliği diye bozulmuştu gerekçelendirin diye. Sonra söz konusu dosyada 155 ihbar hattını aramasını iyi hal indirimi olarak değerlendirmiştir" dedi.

Yargıtay bu kez de cezada indirim yapılmasını bozma gerekçesi olarak değerlendirdi. Sanık Veysi Turan, 16 Haziran'da bir kez daha mahkemeye çıkacak.