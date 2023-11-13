Karısını ve arkadaşını tüfekle öldürüp intihar etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi 1343 Sokak'ta Emin Ülker (38), eşi Özlem Ülker (39) ile kendisi gibi düğünlerde müzisyenlik yapan arkadaşı Yusuf Cavlak'a (37) silahla ateş edip kaçtı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Cavlak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özlem Ülker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, 1333/1 Sokak'taki bir bahçede, saldırıyı gerçekleştiren Emin Ülker'in cesedini buldu. Ülker'in olayda kullandığı silahla intihar ettiği belirlendi.



Emin Ülker'in bir süre önce sosyal medya hesabından, "Benim ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım herkese helal olsun varsa. Eşim ve Yusuf Cavlak harici." şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi.