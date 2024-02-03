Karısını ve kayınpedereni yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde karısını ve kayınpederini silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu.

Karısını ve kayınpedereni yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Keşan'da yaşayan S.D, boşanma aşamasında olduğu eşi A.D. ve kayınpederi Y.D. ile Kurtuluş Caddesi üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.D, silahla ateş ettiği eşi ve kayınpederini yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba ve kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan S.D, daha sonra boş bir arazide silahla intihar girişiminde bulundu.

Polis tarafından bulunan S.D, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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